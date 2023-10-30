في يوم اعتزاله.. درينكووتر يكشف وقائع اعتقاله في 2019

تحدث داني درينكووتر لاعب ليستر سيتي وتشيلسي السابق عن كواليس إلقاء القبض عليه في 2019، وكيف كانت تلك اللحظة فارقة بالنسبة له.

وقال درينكووتر عبر "بودكاست هاي برفورمانس": "لقد كان ذلك نداء إيقاظ لي. أتذكر حين مكثت في الزنزانة لـ 23 ساعة، في شيء يستطلب ساعتين أو 3 في العادة".

وأضاف "كنت أستفيق في الزنزانة وأقول لنفسي: ما هذا الذي تفعله؟ هذا ليس أنت على الإطلاق. ليس الشخص الذي أنت عليه، يجب أن تتمالك نفسك".

وأوضح "هنا بدأت أطلب المساعدة الخارجية في كل مشاكلي".

وتابع "كنت شخصا وحيدا في لندن بذلك الوقت وبدون الخوض في التفاصيل، كنت أحاول الاستمتاع بهذا الجانب من الحياة للتغطية على بقية المشاكل".

وواصل "لذلك كنت أحتفل لدرجة صعبة وأستيقظ وأنا أعاني من تأثير الخمر ناسيا أحداث الليلة الماضية. لم أكن مركزا في لعب الكرة".

وأخيرا عن إعلان اعتزاله قال: "لقد كان الأمر حتميا منذ العام الماضي، ولكن حان الوقت لإعلانه رسميا".

وترجع الحادثة إلى 2019 حين كان اللاعب في صفوف تشيلسي، حيث حطم سيارته في الساعات الأولى من الصباح، وتم منعه من القيادة لـ 20 شهرا.

وكان درينكووتر قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2015-2016، ثم انتقل إلى تشيلسي في 2017 ليلحق بزميله السابق نجولو كانتي.

بعد ذلك خرج في إعارات لصفوف بيرنلي وأستون فيلا وقاسم باشا التركي وأخيرا ريدينج، قبل أن يرحل بنهاية عقده في يونيو 2022.