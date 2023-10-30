تطور جديد في قضية اختطاف والد لويس دياز

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

لويس دياز - كولومبيا - بيرو - كوبا أمريكا 2021

كشفت الشرطة الكولومبية تطورات جديدة في قضية اختطاف والد لويس دياز جناح ليفربول.

وتعرض والدا لويس دياز جناح منتخب كولومبيا لحادثة اختطاف خلال الساعات القليلة الماضية، وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

وقال أليخاندرو زاباتا نائب مدير الشرطة الكولومبية لوسائل الإعلام: "نجحنا في تحديد هوية مختطفي والد لويس دياز".

أخبار متعلقة:
ترزيتش: مرموش تفوق على مدافعي دورتموند رغم تحذيراتي شكوك حول إقامة مباراة بايرن في كأس ألمانيا تشواميني ينفي تسبب جافي في إصابته خلال الكلاسيكو أياكس يعلن مدربه الجديد

وأضاف "بالتأكيد هناك تخطيط مسبق لعملية الاختطاف، وهذا ما نقوم بالتحقيق فيه".

وتابع "ما نعرفه هو أن عملية الاختطاف تمت في لاجواخيرا وهي قريبة من الحدود الكولومبية الفنزويلية، لكننا لا نستطيع أن نؤكد أن المختطفين نقلوا والد لويس دياز إلى فنزويلا".

No description available.

وأردف "لا يمكننا أيضا استبعاد حدوث ذلك، فمن المحتمل جدا أنهم يبحثون عن إمكانية الهروب إلى هناك".

وأتم "هناك أكثر من 150 شرطيا يشاركون في البحث عن والد لاعب ليفربول، نبحث عنه برا وجوا ومع عدد كبير من عملاء المخابرات".

No description available.

ورصد لويس دياز مهاجم ليفربول مبلغ 200 مليون بيزو وهي العملة المحلية في كولومبيا لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

دياز رصد هذا المبلغ والذي يساوي 48 ألف دولار، لأي شخص يساعد بمعلومات لمعرفة مكان والده.

وغاب لويس دياز عن مباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

الصحفية الكولومبية فيكي دافيلا كشفت عبر موقع سيمانا عن تفاصيل واقعة اختطاف والدي لويس دياز في كولومبيا.

وأوضحت دافيلا أن هناك أشخاص على دراجات نارية اعترضوا طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها.

وأشارت الصحفية الكولمبية إلى حدوث واقعة الاختطاف في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية.

وتطورت الأمور بالإفراج عن والدة لاعب ليفربول والتي باتت حرة الآن.

وتسعى الشرطة الكولومبية للقبض على مختطفي والد لويس دياز من أجل عودته بجانب والدة اللاعب من جديد.

ومن جانبه أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا وجاء كالآتي:

"يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أنه على علم بالوضع الذي يتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا".

"لدينا أمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب وقت ممكن، وسيظل ما في صالح اللاعب أولويتنا المباشرة".

وانتقل لويس دياز من بورتو إلى ليفربول في يناير 2022.

وخاض دياز 11 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا هذا الموسم.

ليفربول كولومبيا لويس دياز
نرشح لكم
الكرة الذهبية - محمد صلاح يحتل المركز الـ11 ضمن سباق أفضل لاعب في العالم تياجو سيلفا: مسيرتي اقتربت من النهاية.. وأستمتع بعامي الأخير مع تشيلسي روي كين: سأسحب شارة القيادة من برونو إذا كنت مدرب مانشستر يونايتد في يوم اعتزاله.. درينكووتر يكشف وقائع اعتقاله في 2019 تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية أونانا: لسوء الحظ لم نقرأ المباراة بشكل جيد.. وانخفض مستوانا بعد الهدف الأول جوارديولا: برناردو سيلفا لا يعوض.. وأعرف ما يعنيه الفوز بالدربي للجماهير كلوب: حاولنا مساعدة دياز.. ومباراة نوتينجهام كانت الأصعب في التحضير
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - محمد صلاح يحتل المركز الـ11 ضمن سباق أفضل لاعب في العالم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
استاد القاهرة لـ في الجول: 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي ضد صنداونز ساعة | الكرة المصرية
مباشر حفل الكرة الذهبية - الكشف عن ترتيب محمد صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) فيوتشر.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر 2 ساعة | الكرة المصرية
بدون أهداف لثاني مرة.. التعادل يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
تياجو سيلفا: مسيرتي اقتربت من النهاية.. وأستمتع بعامي الأخير مع تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"