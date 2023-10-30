ترزيتش: مرموش تفوق على مدافعي دورتموند رغم تحذيراتي

انتقد إدين ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند عدم نجاح مدافعيه في الحد من خطورة عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في مباراة الفريقين.

مرموش سجل ثنائية في تعادل فرانكفورت مع ضيفه دورتموند في قمة الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وقال ترزيتش في تصريحات لشبكة ESPN: "لقد قررت استبدال جيوفاني ريينا ودونيايل مالين بين الشوطين لأسباب فنية، في الحقيقة كنت أريد استبدال الفريق بأكلمه بعد ما رأيته في الشوط الأول".

وأضاف "لنكون عادلين، فريق فرانكفورت لعب مباراة جيدة خاصة في الجانب الهجومي، أما نحن فحاولنا فرض أسلوبنا على اللقاء، ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد".

وتابع "قبل ركلة الجزاء فعل عمر مرموش ما يفعله دائما، أزعج دفاعنا وتراجع لمركز صانع الألعاب، وهذا ما حذرت منه مدافعي الفريق بضرورة عدم ترك المساحات لمرموش والاقتراب منه لخطف الكرات سريعا".

وأتم "لم نفعل ذلك كثيرا في الشوط الأول، ولكن عندما بدأنا الضغط على فريق فرانكفورت بشكل جيد فزنا بالكرات المشتركة وتمكنا من فرض أسلوبنا".

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء.

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Piscou? Tem gol do @Eintracht! 🔴⚪



Omar Marmoush, de pênalti, abriu o placar para o time mandante. A rede balançou no domingão do Canal GOAT!



Jogo AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/KXXq9INl8T pic.twitter.com/ppblz95a9a — Canal GOAT (@CanalGOATBR) October 29, 2023

ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس دورتموند.

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MAIS UM DO @Eintracht! ⚽



O Omar Marmoush aproveitou a sobra de bola na área e balançou as redes do Borussia novamente. O camisa 7️⃣ tá voando na tela do Canal GOAT!



Jogo AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/KXXq9INl8T pic.twitter.com/U8jjvwncDr — Canal GOAT (@CanalGOATBR) October 29, 2023

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لمرموش بعد عرقلة من الحارس في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 45+1 قلص مارسيل سابيترزر الفارق بهدف دورتموند الأول، بينما حرم القائم مرموش من هدف الهاتريك في الدقيقة التالية.

وفي الدقيقة 47 كاد مرموش أن يكمل الهاتريك مرة أخرى من متابعة لتسديدة أنسجار كناوف ولكن مرت بجوار القائم.

وتعادل يوسف موكوكو لدورتموند في الدقيقة 54 من متابعة أيدت تقنية الفيديو احتسابها.

وفي الدقيقة 68 سجل الجزائري فارس شايبي الهدف الثالث على يمين الحارس بعد تمريرة من التونسي إلياس السخيري.

بينما أدرك دورتموند التعادل في الدقيقة 83 بهدف البديل براندت.

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وبذلك يرفع فرانكفورت رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بيما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ليفقد فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتا.



























بذلك يصل مرموش إلى 4 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم في 9 مباريات.

وهو هدفه الثامن عموما في جميع المسابقات في 15 مباراة، حيث سجل 3 أهداف في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.

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