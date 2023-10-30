نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد صنداونز في الدوري الإفريقي

نفدت تذاكر مباراة الأهلي ضد صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في تمام الثامنة من مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة.

وبحسب موقع تذكرتي فإن جميع تذاكر مواجهة الإياب بين الأهلي وصنداونز قد نفدت.

وكانت أسعار التذاكر كالآتي:

المقصورة: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

الدرجة الثالثة (شمال - يمين): 75 جنيه

ولم يتم الكشف عن السعة المحددة لحضور المباراة بشكل رسمي.

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الإثنين بعد رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.