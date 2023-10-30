استعدادا لمواجهة الإياب ضد صنداونز.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - بعثة الأهلي

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الإثنين بعد رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام صنداونز بهدف دون مقابل في جنوب إفريقيا، بذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلعب الأهلي مباراة الإياب أمام صنداونز في الثامنة من مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة.

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وغادرت بعثة الأهلي جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة متجهة إلى مطار جوهانسبرج في رحلة التاسعة مساء أمس الأحد.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.

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