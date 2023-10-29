مدرب الوداد: لا زلت أبحث عن المثالية.. هذا ما كان ينقصنا أمام الترجي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

عادل رمزي - الوداد

أبدى عادل رمزي مدرب الوداد المغربي سعادته بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وقال رمزي في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية بعد المباراة: "سيطرنا على المباراة طوال الدقائق التسعين".

وأضاف "كانت هناك لقطات خطيرة للترجي وهذا طبيعي فهذه هي كرة القدم".

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وأوضح "المهم أنهم لم يسجلوا أمامنا هنا. تبقى مباراة أخرى في تونس الآن".

وتابع رمزي "هذا العمل يستمر لـ 180 دقيقة. أنهينا الشوط الأول وسنلعب الثاني في تونس".

وواصل "المهم أن نفوز الآن ولكني لا زلت أبحث عن المثالية كما قلت من قبل".

واختتم "أريد المزيد من الفاعلية، وبإذن الله سنكمل العمل في تونس".

وتغلب الوداد المغربي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلعب الوداد مباراة الإياب في ضيافة الترجي يوم الأربعاء 1 نوفمبر في الخامسة مساء.

وتأهل الترجي إلى نصف النهائي بالفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 إيابا بعد الخسارة 1-0 ذهابا.

فيما تأهل الوداد بالفوز على إنييمبا النيجيري 1-0 ذهابا و3-0 إيابا.

على الجانب الآخر فاز صنداونز الجنوب إفريقي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب سيمبا بقاعد الهدف الخارجي بعد التعادل 2-2 في تنزانيا و1-1 في القاهرة.

بينما اجتاز صنداونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز 2-0 والتعادل السلبي بلا أهداف.

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