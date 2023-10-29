مدرب الترجي: لعبنا جيدا بالرغم من الهزيمة.. والرد في رادس

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

طارق ثابت - الترجي

زعم طارق ثابت المدير الفني للترجي التونسي أن فريقه لعب جيدا في مباراة الوداد المغربي.

وخسر الترجي بهدف دون رد من الوداد في دور نصف نهائي الدوري الإفريقي في مركب محمد الخامس في المغرب.

وقال ثابت لقناة أبو ظبي الرياضية عقب المباراة: "لعبنا جيدا بالرغم من التأخر بهدف، لكن أغلقنا جميع المساحات، وكنا أفضل في الشوط الثاني".

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وأضاف "الوداد سجل هدفا ولكن حاولنا بكل الطرق لإدراك التعادل، اللاعبين بذلوا الكثير من المجهود وكان لديهم الروح القتالية".

وأنهى حديثه قائلا: "كان لدينا فرصة خطيرة وكان يجب استغلالها، لكن مازال مباراة أخرى ونستطيع التعويض، وفي رادس ستساعدنا الجماهير ويكون لنا رد فعل".

وسجل هدف الوداد هشام بوسفيان بعد عرضية خدعت بن شريفية وسكنت شباكه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في تونس.

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