بن شريفية رغم الهزيمة من الوداد: حققنا ما نريده بنسبة 70%

أبدى معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي اعتقاده بأن الفريق حقق ما يريد بنسبة 70% رغم الهزيمة من الوداد المغربي.

وخسر الترجي من نظيره الوداد بهدف دون رد في مركب محمد الخامس في المغرب في ذهاب نصف نهائي من الدوري الإفريقي.

وقال الحارس التونسي لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب اللقاء: "حققنا ما كنا نريده بنسبة 70%، أجواء المباراة كانت بمثابة ديربي، وبالرغم من أننا تلقينا هدفا، لكن لعبنا بطريقة جيدة".

وأضاف "تركنا الكرة للوداد واستحواذهم كان سلبيا، طوينا صفحة المباراة ونركز على الإياب".

وأنهى حديثه قائلا: "الوداد ليس مثل مازيمبي يجب أن نحضر للمباراة بشكل جيد مع حضور ومساعدة جماهيرنا نتمنى الوصول للنهائي".

وسجل هدف الوداد هشام بوسفيان بعد عرضية خدعت بن شريفية وسكنت شباكه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في تونس.