أونانا: لسوء الحظ لم نقرأ المباراة بشكل جيد.. وانخفض مستوانا بعد الهدف الأول

يرى أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن الهدف الأول الذي سكن مرمى فريقه شكل فارقا كبيرا في المباراة ضد مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال أونانا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "الأمر لم يسير كما كنا نريد، لقد لعبنا ضد خصم قوي ولسوء الحظ لم نقرأ المباراة".

وتابع "في مانشستر يونايتد نحاول أن نكون جاهزين في كل مباراة ولكن كان هناك بعض اللحظات الفارقة مثل ركلة الجزاء".

وأكمل "لست الشخص الذي يقرر ولكن يجب أن نحترم قرارات التحكيم".

وأضاف "الهدف الأول كان فارقا ومنذ لحظته انخفض مستوانا".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 24 في المركز الثالث مناصفة مع أرسنال وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.