جوارديولا: برناردو سيلفا لا يعوض.. وأعرف ما يعنيه الفوز بالدربي للجماهير

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على شعوره كمدرب محظوظ لأنه لم يفقد برناردو سيلفا الذي يراه لا يعوض.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "دائما ما يكون شعورنا جيد هنا في أولد ترافورد، اليوم اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم وأنا سعيد من أجل الجماهير وأعلم ما يعني لهم الأمر".

وتابع "لسنوات طويلة عندما كان سير أليكس فيرجسون يتولى تدريب مانشستر يونايتد كنا نراهم في المقدمة ولكن في السنوات القليل الماضية تمكنا من تغيير ذلك الاتجاه".

وأكمل "خسرنا الكرة في أول 5 أو 10 دقائق ضد فريق خطير ولكن قدمنا مباراة رائعة بعد الهدف الثاني".

وأضاف "يمكنني أن أستمر في الحديث عن برناردو سيلفا وما يعنيه للفريق لمدة 10 دقائق، هو لاعب يفوق الجودة وذكي ويفهم كل شيء ونحن نحبه، مشكلته الوحيدة هو أنه لا يركب سيارات كبيرة وربما لا يرتدي ملابس تناسب الموضة الراقية، هو متواضع والجميع يحبه في الفريق وكنا محظوظين لأننا لم نفقده لأنه لا يمكن تعويضه".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 24 في المركز الثالث مناصفة مع أرسنال وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.