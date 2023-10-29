تين هاج: قدمنا شوط أول جيد وركلة الجزاء غيرت المباراة

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه كان يلعب بشكل جيد في الشوط الأول ضد مانشستر سيتي ولكن ركلة الجزاء غيرت مجى المباراة.

وخسر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج للصحفيين عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ودافعنا جيدا وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا استغلالها ولكن ركلة الجزاء غيرت كل شيء".

واستمر "في الشوط الثاني كان يجب علينا الظهور بشكل هجومي أكبر وكنا نعرف أنهم سيضغطون بشكل أعلى".

وتابع "الهدف الثاني استقبلناه بشكل مبكر وبعدها اتخذنا قرارات خاطئة وخرجنا من مواقعنا ونحن نعرف أن بإمكانهم إيجاد اللاعب غير المراقب".

وأضاف "نشعر بالإحباط ولكننا لعبنا شوط أول جيد وسنشعر بالإحباط والغضب اليوم ولكن غدا سنستعد للمباراة المقبلة".

وأتم "كنا نريد أن نكون أكثر شراسة هجومية بالتبديلات وإضافة طاقة جديدة ولكن كان من المستحيل فعل ذلك ونحن متأخرين بثلاثة أهداف قبل 5 دقائق على النهاية".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 24 في المركز الثالث مناصفة مع أرسنال وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.