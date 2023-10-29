هالاند: شعرت بالتحسن بعدما سجلت هدفين في مانشستر يونايتد

عبر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه في دربي المدينة ضد مانشستر يونايتد.

وقال هالاند عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "حققنا فوزا رائعا والمباراة كانت مذهلة والفريق وكل شيء خاصة بيرناردو سيلفا".

وأضاف "جمهور مانشستر يوناتيد كان يغني لي أغنية (روي كين) ولا أعرف السبب، تعرضت لضغوط خلال المباراة لكني سجلت هدفين وكان شعورا رائعا واحتفلت جيدا بالهدفين وشعرت ببعض التحسن".

وأتم تصريحاته "كنت أشعر بألم في ركبتي بعد تمريرة بيرناردو الحاسمة لي في الهدف الثاني".

وفاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفين في المباراة ليصل إلى الهدف رقم 11 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 24 في المركز الثالث مناصفة مع أرسنال وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.