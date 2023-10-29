انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (1)-(0) الترجي

مؤتمر كولر: حكام إفريقيا لا يتواصلوا مع تقنية الفيديو.. هذا لغز بالنسبة لي

الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل

كولر: الأهلي كان يستحق ركلة جزاء ولا أعرف لماذا تصرف الحكم هكذا

موكوينا: هذا ما طلبته من لاعبي صنداونز بين الشوطين.. وسيكون هناك أهداف في القاهرة