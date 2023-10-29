انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (1)-(0) الترجي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتأهل الترجي بالفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 إيابا بعد الخسارة 1-0 ذهابا.

فيما تأهل الوداد بالفوز على إنييمبا النيجيري 1-0 ذهابا و3-0 إيابا.

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على الجانب الآخر فاز صنداونز الجنوب إفريقي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

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ق 58 جووووول هشام بوسفيان يسجل الأول للوداد بعد عرضية خدعت الحارس

استراحة

ق 36 عرضية من يحيى عطية الله ورأسية من أيوب العملود ولكن بجوار القائم

ق 16 تسديدة من هشام بوسفيان من خارج المنطقة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الدوري الإفريقي الترجي الوداد
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