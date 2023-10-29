مؤتمر كولر: حكام إفريقيا لا يتواصلوا مع تقنية الفيديو.. هذا لغز بالنسبة لي

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وأبدى غضبه من تصرفات التحكيم الإفريقي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "حافظنا على أداء متوازن في الشوط الأول خاصة في الجانب الدفاعي على صعيد غلق المساحات ولكن كان علينا الحفاظ على المزيد من الهدوء عندما دخل الهدف في مرمانا".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين في استراحة الشوط الأول ولكن للأسف تلقينا الهدف نتيجة لخطأ في التمرير من جانبنا وكان من غير الضروري أن يحدث ذلك".

وأكمل "بعد الهدف كانت المباراة متوازنة ومتساوية بين الفريقين".

وأوضح "ضربة الجزاء التي لم تحتسب لنا تدل على أن الحكام في إفريقيا ليس لديهم تواصل كاف مع تقنية الفيديو وهذا لغز بالنسبة لي. هذا الأمر يتكرر كثيرا وتسبب في خسارتنا للمباراة".

وواصل "حظوظنا قائمة وسنبذل كل ما بوسعنا للفوز في العودة ومتأكد من التسجيل في القاهرة".

وتابع المدرب السويسري "سنفعل كل شيء رغم قصر الوقت. سنحضر جيدا لنقدم مباراة كبيرة في القاهرة ومتأكد أن جماهيرنا ستملأ المدرجات".

واختتم "صنداونز فريق قوي ومن أفضل فرق القارة ودائما ما ينافس على البطولات بأعلى مستوى ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا بمباراة العودة للتأهل".

وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

سجل هدف اللقاء الوحيد ثابيلو ماسيكو لاعب صنداونز.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل 8 مواجهات.

وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.