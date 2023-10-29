مانشستر زرقاء من جديد.. هالاند يقود سيتي لحسم الدربي والفوز على يونايتد بثلاثية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

هدف فيل فودين - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز ثنائية وفيل فودين.

بهدفيه يكون هالاند قد وصل للهدف رقم 200 خلال مسيرته الاحترافية.

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وشارك هالاند في 4 مباريات ضد مانشستر يونايتد وسجل خلالهم 5 أهداف.

ووصل هالاند لهدفه الـ 11 في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين، وبفارق ثلاثة أهداف عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 24 في المركز الثالث مناصفة مع أرسنال وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بثلاثي هجومي مكون من برونو فيرنانديز وراسموس هويلاند وماركوس راشفورد، بينما دافع سيتي بكايل ووكر وجفارديول وروبن دياز.

أحداث المباراة

بدأ سيتي بالهجوم والسيطرة على مجريات المباراة مبكرا وكاد هالاند أن يسجل في الدقيقة السابعة ولكن هاري ماجواير أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الـ 19 تصدى أندري أونانا لتسديدة قوية من جاك جريليش.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ 24 ليجد عملية مسك من هويلاند لرودري.

ركلة الجزاء كانت هي الأولى التي يحصل عليها مانشستر سيتي في تاريخه ضد مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

هالاند سجل الهدف الأول من ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس أونانا.

وانفرد هويلاند في الدقيقة الـ 31 بالمرمى ولكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالكرة.

وتألق إيدرسون في التصدي لتسديدة قوية من ماكتومناي في الدقيقة الـ 45.

الرد جاء من أونانا الذي تألق أيضا وتصدى لرأسية من هالاند من أمام المرمى.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل هالاند الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية بعد عرضية من برناردو سيلفا.

وأهدر راشفورد فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط تألق أونانا من جديد وتصدى لانفراد من هالاند.

وفي الدقيقة الـ 79 سجل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد تمريرة من هالاند.

وحاول مانشستر يونايتد تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه في باقي دقائق المباراة ولكنه لم ينجح في صناعة فرص خطيرة.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد فولام خارج ملعبه بينما سيلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث على ملعب الاتحاد.

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