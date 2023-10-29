مانشستر زرقاء من جديد.. هالاند يقود سيتي لحسم الدربي والفوز على يونايتد بثلاثية

حقق مانشستر سيتي الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز ثنائية وفيل فودين.

بهدفيه يكون هالاند قد وصل للهدف رقم 200 خلال مسيرته الاحترافية.

وشارك هالاند في 4 مباريات ضد مانشستر يونايتد وسجل خلالهم 5 أهداف.

ووصل هالاند لهدفه الـ 11 في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين، وبفارق ثلاثة أهداف عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 24 في المركز الثالث مناصفة مع أرسنال وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بثلاثي هجومي مكون من برونو فيرنانديز وراسموس هويلاند وماركوس راشفورد، بينما دافع سيتي بكايل ووكر وجفارديول وروبن دياز.

📋تشكيل دربي مانشستر 🔴برونو جناح لـ يونايتد.. وألفاريز وهالاند في هجوم سيتي🔵#في_إنجلترا pic.twitter.com/qmKdQeEoZO — FilGoal (@FilGoal) October 29, 2023

أحداث المباراة

بدأ سيتي بالهجوم والسيطرة على مجريات المباراة مبكرا وكاد هالاند أن يسجل في الدقيقة السابعة ولكن هاري ماجواير أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الـ 19 تصدى أندري أونانا لتسديدة قوية من جاك جريليش.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ 24 ليجد عملية مسك من هويلاند لرودري.

ركلة الجزاء كانت هي الأولى التي يحصل عليها مانشستر سيتي في تاريخه ضد مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

هالاند سجل الهدف الأول من ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس أونانا.

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هدف هالاند في شباك أونانا من علامة الجزاء 🎯pic.twitter.com/rusfFElDZV https://t.co/WS2QNVN4Eg — FilGoal (@FilGoal) October 29, 2023

وانفرد هويلاند في الدقيقة الـ 31 بالمرمى ولكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالكرة.

وتألق إيدرسون في التصدي لتسديدة قوية من ماكتومناي في الدقيقة الـ 45.

الرد جاء من أونانا الذي تألق أيضا وتصدى لرأسية من هالاند من أمام المرمى.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل هالاند الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية بعد عرضية من برناردو سيلفا.

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عرضية من سيلفا + رأسية من هالاند = جول ⚽pic.twitter.com/8cQAgLde9N https://t.co/D35zZJDpzM — FilGoal (@FilGoal) October 29, 2023

وأهدر راشفورد فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط تألق أونانا من جديد وتصدى لانفراد من هالاند.

وفي الدقيقة الـ 79 سجل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد تمريرة من هالاند.

وحاول مانشستر يونايتد تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه في باقي دقائق المباراة ولكنه لم ينجح في صناعة فرص خطيرة.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد فولام خارج ملعبه بينما سيلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث على ملعب الاتحاد.