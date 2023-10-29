جوتا: يجب دعم لويس دياز بعد اختطاف والده

حرص ديوجو جوتا لاعب ليفربول على دعم زميله لويس دياز بعد حادث اختطاف والديه.

وشارك جوتا في فوز ليفربول على نوتينجهام فورست بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوتا عقب المباراة: "دياز كان معنا في الفندق ثم عاد إلى منزله، إنه في وضع صعب للغاية ولا أعرف كيف سيكون رد فعل أي شخص إذا حدث له ذلك".

وأضاف "كان سيلعب المباراة لكني لعبت بدلا منه ورفع قميصه لإظهار أننا معه ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام".

وأتم تصريحاته "لا يمكن تصور أن مثل هذه المواقف من الممكن أن تحدث، نحن ندعمه ونظر له أننا معه".

وغاب الكولومبي لويس دياز عن المباراة بسبب اختطاف والديه في بلاده.

وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

ورصد لويز دياز مبلغ 200 مليون بيزو وهي العملة المحلية في كولومبيا (48 ألف دولار) لأي شخص يدلي بمعلومات تساعد في إطلاق سراح والده.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 10 في المركز الـ16.

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز ومحمد صلاح.