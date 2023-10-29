دياز يرصد 200 مليون بيزو مكافأة لمن يدل على إيجاد والده المختطف

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

لويس دياز

رصد لويس دياز مهاجم ليفربول مبلغ 200 مليون بيزو وهي العملة المحلية في كولومبيا لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعرض والديّ لويس دياز لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا لحادثة اختطاف خلال الساعات القليلة الماضية.

وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى شبكة أخبار سكاي سبورتس، أن دياز رصد هذا المبلغ والذي يساوي 48 ألف دولار، لأي شخص يساعد بمعلومات لمعرفة مكان والده.

وغاب لويس دياز عن مباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

الصحفية الكولومبية فيكي دافيلا كشفت عبر موقع سيمانا عن تفاصيل واقعة اختطاف والدي لويس دياز في كولومبيا.

وأوضحت دافيلا أن هناك أشخاص على دراجات نارية اعترضوا طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها.

وأشارت الصحفية الكولمبية إلى حدوث واقعة الاختطاف في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية.

وتطورت الأمور بالإفراج عن والدة لاعب ليفربول والتي باتت حرة الآن.

وتسعى الشرطة الكولومبية للقبض على مختطفي والد لويس دياز من أجل عودته بجانب والدة اللاعب من جديد.

ومن جانبه أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا وجاء كالآتي:

"يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أنه على علم بالوضع الذي يتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا".

"لدينا أمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب وقت ممكن، وسيظل ما في صالح اللاعب أولويتنا المباشرة".

ويستعد ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست في تمام الرابعة من عصر اليوم الأحد.

ولم يتحدد موقف لويس دياز من المشاركة في ظل اختطاف والده والحالة التي تمر بها عائلته الآن.

وانتقل لويس دياز من بورتو إلى ليفربول في يناير 2022.

وخاض دياز 11 مباراة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا هذا الموسم.

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