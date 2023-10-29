مع دعم دياز.. هدف صلاح يزين فوز ليفربول على نوتينجهام

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

فاز ليفربول على ضيفه نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 10 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 10 في المركز الـ16.

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز ومحمد صلاح.

ويعد هذا الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق هدف واحد عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي متصدر قائمة الهدافين.

ويتبقى لمحمد صلاح تسجيل 3 أهداف فقط مع ليفربول على ملعب أنفيلد ليعادل رقم ستيفن جيرارد كأكثر لاعب سجل الأهداف لليفربول على ملعبه في الدوري الإنجليزي.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول 116 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 85 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

بدأت المباراة بدعم من لاعبي ليفربول لزميلهم في الفريق لويس دياز بعد حادثة اختطاف والديه قبل عدة ساعات.

وغاب لويز عن المباراة بسبب الحادث وبعدما أطلق الخاطفين سراح والدته ولا يزال والده في قبضتهم.

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جاء الهدف الأول في الدقيقة 32 بعد انطلاقة من صلاح وتمريرة إلى نونيز الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس قبل أن تصل إلى جوتا الذي وضعها في الشباك.

ثم أضاف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم محمد صلاح ثلاثية ليفربول في الدقيقة 78 بعد هجمة مرتدة وخطأ من حارس نوتينجهام الذي خرج إلى منتصف الملعب لمحاولة إبعاد الكرة لكنه فشل في ذلك ووصلت إلى قائد منتخب مصر ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وكاد البديل كودي جاكبو أن يسجل الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار القائم.

وسجل جاكبو هدفا رابعا لليفربول في الوقت بدل الضائع بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل المهاجم الهولندي.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية دون رد ويستمر في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، منتظرا نهاية دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

أستون فيلا × لوتون تاون

في مباراة أخرى فاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية مقابل هدف.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع، وتجمد رصيد لوتون عند 5 نقاط في المركز الـ18.

ثلاثية أستون فيلا سجلها كل من جون ماكجين وموسى ديابي ولوكاير مدافع لوتون بالخطأ في مرماه.

بينما جاء هدف لوتون الوحيد عن طريق إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بالخطأ في مرماه.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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