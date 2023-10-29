الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:34
كتب : FilGoal
شدد كريم الدبيس لاعب الأهلي على أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه للتأهل لنهائي الدوري الإفريقي.
كريم الدبيس
النادي : الأهلي
وخسر الأهلي ذهابا بهدف دون رد وفي انتظار الحسم إيابا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.
وقال لاعب الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "لدينا شوط آخر في مصر، وسننهي الأمور في مصر".
وتابع "قبل بداية أي مباراة نتوقع كل شيء، ماذا سنفعل حالة التعادل أو استقبال هدف، ولعبنا بشكل جيد، ومن خطأ استقبلنا هدفا".
وأتم "مباراة الإياب ستكون قوية ولابد أن نكون جاهزين. والأفضلية لنا وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل".
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هدددددف!— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023
صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي ⚽🔥
صن داونز 1 × 0 الأهلي#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/wRcY9cBp9V
وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل مواجهات..
وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.
وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.