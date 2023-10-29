الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - الأهلي

شدد كريم الدبيس لاعب الأهلي على أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه للتأهل لنهائي الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي ذهابا بهدف دون رد وفي انتظار الحسم إيابا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.

وقال لاعب الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "لدينا شوط آخر في مصر، وسننهي الأمور في مصر".

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وتابع "قبل بداية أي مباراة نتوقع كل شيء، ماذا سنفعل حالة التعادل أو استقبال هدف، ولعبنا بشكل جيد، ومن خطأ استقبلنا هدفا".

وأتم "مباراة الإياب ستكون قوية ولابد أن نكون جاهزين. والأفضلية لنا وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل".

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل مواجهات..

وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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