موكوينا: هذا ما طلبته من لاعبي صنداونز بين الشوطين.. وسيكون هناك أهداف في القاهرة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:28

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - صنداونز

كشف رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي ما طلبه من اللاعبين بين شوطي اللقاء أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي ذهابا بهدف دون رد وفي انتظار الحسم إيابا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.

وقال موكوينا عبر أبو ظبي الرياضية: "الرسالة كانت ذاتها في الشوط الثاني بعد نهاية الأول بالتعادل السلبي، قلت للاعبين إن نتقدم للأمام، ونقدم كل ما لدينا حتى نتقدم بهذه النتيجة".

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وأضاف "الدعم كان كبيرا من الجماهير، واللاعبون تقدموا بشكل أفضل وكان هناك ضغط من الأهلي لكننا تعاملنا معه بشكل مثالي".

وتابع "لعبنا بشكل جيد وكانت مباراة جحيدة أمام فريق قوي وكنا مستعدين لهذه المواجهة".

وأتم "أود أن أبارك للاعبين عن نتيجة اللقاء، وسيكون هناك أهداف في استاد القاهرة".

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل مواجهات..

وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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