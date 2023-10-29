إصابة تريزيجيه قبل تعادل طرابزون مع كاراجومروك

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - طرابزون

تعرض محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فاتح كاراجومرك في الدوري التركي.

وشهد تشكيل طرابزون ظهور اسم تريزيجيه بشكل أساسي في اللقاء، قبل أن يصاب في فترة الإحماء ويخرج من القائمة.

المباراة كانت ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي وانتهت بالتعادل السلبي.

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وشهد الشوط الأول إلغاء الحكم لهدف بول إيناتشو لاعب طرابزون بداعي التسلل بعد مرور نصف ساعة.

بعدها بـ8 دقائق تسبب التسلل في إلغاء هدف جوفين يلسن لاعب كاراجومرك بداعي التسلل.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع طرابزون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

بينما رفع كاراجومرك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11.

تريزيجيه طرابزون سبور
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