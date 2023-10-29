طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف تريزيجيه بعد إصابته قبل مباراة طرابزون

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر موقف محمود حسن "تريزيجيه" بعد إصابته قبل مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجمروك في الدوري التركي.

وتواجد تريزيجيه في تشكيل فريقه الأساسي في الجولة من الدوري، لكنه لم يبدأ المباراة بسبب إصابة تعرض لها في الإماء.

وأوضح النادي قبل دقائق من بداية المباراة أن تريزيجيه شعر بألم في معصمه قبل بداية اللقاء وخرج من القائمة.

ℹ Isınma esnasında bileğinde ağrı hisseden futbolcumuz Trezeguet'nin yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi. https://t.co/2pHax9MMjl — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 29, 2023

وصرّح أبو العلا لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع محمود حسن "تريزيجيه" للاطمئنان عليه بعد بيان طرابوزن سبور بعد شعوره بألم في معصمه أثناء الإحماء".

وأضاف "وفقا للتشخيص المبدئي الحالة مطمئنة والإصابة بسيطة ولن تؤثر على انضمامه منتخب مصر في المعسكر المقبل".

وتواجد تريزيجيه ضمن 9 لاعبين محترفين في القائمة الأولية لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في لييبريا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.