انتهت دربي مانشستر - يونايتد (0)-(3) سيتي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق79. جوووول ثالث من مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين بعد تمريرة من هالاند أمام المرمى ليتابعها فودين في الشباك.

ق71. أونانا يتألق من جديد ضد هالاند وينقذ انفراد بالمرمى.

ق69. راشفورد يهدر فرصة تقليص الفارق.

ق49. جوووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند برأسية بعد عرضية من برناردو سيلفا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. أونانا يرد ويتعملق ويتصدى لرأسية من هالاند بطريقة رائعة.

ق45. إيدرسون يتألق في تسديدة قوية من مكتومناي من داخل منطقة الجزاء.

ق31. التعادل يضيع من هويلاند بعد انفراد بالمرمى ليلحق به الدفاع.

ق26. جووووول أول عن طريق إيرلنج هالاند من ركلة جزاء.

ق24. ركلة جزاااء لمانشستر سيتي بعد مسك من راسموس هويلاند لرودري بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق19. أونانا يتصدى لتسديدة من جاك جريليش.

ق7. إنقاذ من على خط المرمى من ماجواير أمام هالاند.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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