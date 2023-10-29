الدوري الإفريقي - غياب لاعب وسط صنداونز إيابا أمام الأهلي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

لويس ديجندو - حكم مباراة الأهلي وصنداونز

سيغيب ثيبوهو موكوينا لاعب وسط صنداونز الجنوب إفريقي عن مباراة الإياب ضد الأهلي في الدوري الإفريقي.

وانتصر صنداونز ذهابا بهدف دون رد على الأهلي في ذهاب نصف النهائي.

وتحصّل موكوينا على بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من عمر اللقاء.

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وكان موكوينا تحصل على بطاقة صفراء في مواجهة بترو أتليتكو إيابا ضد بترو أتلتيكو الأنجولي بربع النهائي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وصنداونز شهدت غياب موثوبي مفالا بسبب طرده ضد بترو أتليتكو بعد دقيقتين من بداية اللقاء.

وسيعود مفالا لمواجهة الأهلي إيابا بعد نهاية إيقافه.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل مواجهات..

وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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