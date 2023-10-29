كولر ينتظر الحسم إيابا.. الأهلي يخسر من صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

خسر الأهلي بهدف دون رد أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ثابيلو ماسيكو.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل 8 مواجهات.

وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

































































التشكيل

بدأ صلاح محسن في الهجوم لتعويض إصابة محمود عبد المنعم "كهربا"، وجاوره كل من بيرسي تاو ورضا سليم.

في المقابل أجرى صنداونز تغييرا وحيدا حيث بدأ جرانت كيكانا أساسيا لتعويض غياب موثوبي مفالا الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية بإياب ربع النهائي ضد بترو أتليتكو الأنجولي.

وصف المباراة

تحصل رضا سليم على خطأ في الدقيقة الثانية من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء.

علي معلول نفذ الركلة الثابتة وأبعدها الدفاع وقابلها محمد مجدي "أفشة" بتسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء تصدى لها رونين ويليامز بثبات.

بدأ صنداونز في الضغط بقوة على دفاع الأهلي في ظل تراجع الأحمر للمناطق الدفاعية، وحاولوا بكل الطرق إيجاد مساحة صوب مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 21 أرسل موادو كرة طولية صوب ماسيكو في عمق منطقة الجزاء من خلف رامي ربيعة لكنه استلم الكرة وخرج الشناوي في الوقت المناسب وأمسك بالكرة.

وفي الدقيقة التالية هدد ريفالدو كوتيزي مدافع صنداونز بتسديدة بعيدة المدى من على بُعد 40 مترا مرت بجوار القائم للشناوي.

وتألق الشناوي في الدقيقة 30 وتصدى لرأسية ماسيكو.

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هدددددف!



صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي ⚽🔥



صن داونز 1 × 0 الأهلي#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/wRcY9cBp9V — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023

تواصل ضغط صنداونز مع تراجع للأهلى حيث وصل استحواذ الفريق البرازيلي لـ 75%.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع مرت تسديدة سيرينو بجوار القائم الأيمن.

الشوط الثاني

هدد أوبيري موديبا مرمى الشناوي بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 47.

واستطاع صنداونز من هز شباك الشناوي في الدقيقة 52 بتسديدة على يسار الحارس عن طريق ثابيلو ماسيكو الذي أضاف ثاني أهدافه في البطولة.

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وكاد أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الثاني بعد ركنية من الجهة اليسري قابلها موديبا برأسية لكن مرت بمحاذاة المرمى بسلام على مرمى الشناوي في الدقيقة 58.

رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز أجرى أول تغيير في اللقاء بمشاركة الأرجنتيني جونيور ميندييتا بدلا من جاستون سيرينو.

ورد كولر بتغييرين للأهلي بمشاركة أنتوني موديست وأكرم توفيق بدلا من صلاح محسن ومحمد هاني على الترتيب في الدقيقة 69.

وكاد أكرم توفيق الذي يخوض أول مباراة له في 2023، أن يتسبب في هدف أول بعد مشاركته كبديل لكن الشناوي تدخل في الوقت المناسب.

وتسبب ضغط قوي من بيرسي تاو على الحارس رونوين ويليامز في الدقيقة 75 في خطأ الحارس لكنه تدارك الأمر سريعا وأمسك الكرة.

وحاول البديل طاهر محمد طاهر أن يشكل خطورة من الجبهة اليسري بعد نزوله عوضا عن رضا سليم، لكن عرضيته الأرضية أمسكها الحارس في الدقيقة 85 على مرتين.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع أناب القائم الأيمن عن الشناوي في التصدي لرأسية موسى ليبوسا لينتهي اللقاء بخسارة الأهلي ذهابا في انتظار الحسم إيابا.