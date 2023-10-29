تشكيل دربي مانشستر - برونو جناح لـ يونايتد.. وألفاريز وهالاند في هجوم سيتي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يبدأ برونو فيرنانديز في مركز الجناح الأيمن لـ مانشستر يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي في الدربي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في الخامسة والنصف مساءً على استاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

في المقابل يبدأ كل من إرلينج هالاند وخوليان ألفاريز في هجوم مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة:
رسالة مشفرة.. هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟ كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة كوبنهاجن لـ في الجول: لن نشكو حكم مباراة مانشستر يونايتد بسب إنهاء الشوط الأول مبكرا تكريما لمسيرته.. ملعب باسم جوندوجان في أكاديمية مانشستر سيتي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – جوني إيفانز

الوسط: سفيان أمرابط – سكوت ماكتوميناي – كريستيان إريكسن

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – برونو فيرنانديز

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جاك جريليش – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

Image

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن توتنام المتصدر.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشكيل دربي مانشستر
نرشح لكم
دياز يرصد 200 مليون بيزو مكافأة لأي شخص يدل على إيجاد والده المختطف مع دعم دياز.. هدف صلاح يزين فوز ليفربول على نوتينجهام مباشر دربي مانشستر - يونايتد (0)-(2) سيتي.. جووول الثاااني انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) نوتينجهام فوريست.. نهاية المباراة تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. ودياز خارج القائمة أمام نوتينجهام رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام نوتنجهام تقرير كولومبي: اختطاف والدي لويس دياز.. والإفراج عن والدته بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب
أخر الأخبار
دياز يرصد 200 مليون بيزو مكافأة لأي شخص يدل على إيجاد والده المختطف دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائية مرموش تقود فرانكفورت لفوز مثير على دورتموند 5 دقيقة | المحترفون
الخسارة الخامسة تواليا.. أياكس يخسر من إيندهوفن ويتذيل ترتيب الدوري الهولندي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع دعم دياز.. هدف صلاح يزين فوز ليفربول على نوتينجهام 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدبيس: لدينا شوط آخر في مصر أمام صنداونز.. وسنقدم أفضل ما لدينا لنتأهل ساعة | الكرة الإفريقية
كولر: الأهلي كان يستحق ركلة جزاء ولا أعرف لماذا تصرف الحكم هكذا ساعة | الدوري المصري
موكوينا: هذا ما طلبته من لاعبي صنداونز بين الشوطين.. وسيكون هناك أهداف في القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
إصابة تريزيجيه قبل تعادل طرابزون مع كاراجومروك ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا