تشكيل دربي مانشستر - برونو جناح لـ يونايتد.. وألفاريز وهالاند في هجوم سيتي

يبدأ برونو فيرنانديز في مركز الجناح الأيمن لـ مانشستر يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي في الدربي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في الخامسة والنصف مساءً على استاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

في المقابل يبدأ كل من إرلينج هالاند وخوليان ألفاريز في هجوم مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – جوني إيفانز

الوسط: سفيان أمرابط – سكوت ماكتوميناي – كريستيان إريكسن

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – برونو فيرنانديز

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جاك جريليش – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن توتنام المتصدر.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.