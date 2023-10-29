صنداونز عقدة الشناوي.. الأهلي لا يحافظ على نظافة شباكه في جنوب إفريقيا
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 16:30
كتب : FilGoal
استقبلت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هدفا من صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.
ويلتقي الأهلي مع صنداونز على ملعب لوفتس فيرسفيلد في ذهاب البطولة التي تقام بنسختها الأولى.
ولأول مرة يلتقي الفريقان خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد 14 مباراة سابقة جمعتهما.
وخلال 8 مواجهات خاضها الأهلي في جنوب إفريقيا ضد صنداونز لم يستطيع الحفاظ على نظافة شباكه باستقبال هدف واحد على الأقل، باحتساب المباراة الحالية.
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هدددددف!— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023
صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي ⚽🔥
صن داونز 1 × 0 الأهلي#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/wRcY9cBp9V
وإليكم قائمة مباريات الأهلي وصنداونز في جنوب إفريقيا:
صنداونز × الأهلي 1-1 – ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001
صنداونز × الأهلي 2-2 – ذهاب الدور الثاني دوري أبطال إفريقيا 2007
صنداونز × الأهلي 5-0 – ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019
صنداونز × الأهلي 1-1 – إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020
صنداونز × الأهلي 1-1 – إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021
صنداونز × الأهلي 1-0 – دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022
صنداونز × الأهلي 5-2 – دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023
صنداونز × الأهلي 1-0 (حتى الآن) - ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023
وإجمالا لم يحافظ الأهلي على نظافة شباكه ضد صنداونز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مرتين وخسر 3.
واستقبل الشناوي حتى الآن 17 هدفا خلال 11 مواجهة ضد صنداونز، كأكثر فريق هز شباكه قاريا منذ لقاءه الأول في 2019.