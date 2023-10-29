صنداونز عقدة الشناوي.. الأهلي لا يحافظ على نظافة شباكه في جنوب إفريقيا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

صنداونز - الأهلي

استقبلت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هدفا من صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز على ملعب لوفتس فيرسفيلد في ذهاب البطولة التي تقام بنسختها الأولى.

ولأول مرة يلتقي الفريقان خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد 14 مباراة سابقة جمعتهما.

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وخلال 8 مواجهات خاضها الأهلي في جنوب إفريقيا ضد صنداونز لم يستطيع الحفاظ على نظافة شباكه باستقبال هدف واحد على الأقل، باحتساب المباراة الحالية.

وإليكم قائمة مباريات الأهلي وصنداونز في جنوب إفريقيا:

صنداونز × الأهلي 1-1 – ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001

صنداونز × الأهلي 2-2 – ذهاب الدور الثاني دوري أبطال إفريقيا 2007

صنداونز × الأهلي 5-0 – ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

صنداونز × الأهلي 1-1 – إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

صنداونز × الأهلي 1-1 – إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

صنداونز × الأهلي 1-0 – دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

صنداونز × الأهلي 5-2 – دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023

صنداونز × الأهلي 1-0 (حتى الآن) - ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023

وإجمالا لم يحافظ الأهلي على نظافة شباكه ضد صنداونز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مرتين وخسر 3.

واستقبل الشناوي حتى الآن 17 هدفا خلال 11 مواجهة ضد صنداونز، كأكثر فريق هز شباكه قاريا منذ لقاءه الأول في 2019.

صنداونز الأهلي الدوري الإفريقي محمد الشناوي
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