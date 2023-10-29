كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا مدرب صنداونز

يسعى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي الاستمتاع مباراة فريقه ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستعد الفريقان لمواجهة قوية في ملعب لوفتس فيرسفيلد في الثالثة عصر اليوم الأحد.

وقال موكوينا عبر أبو ظبي الرياضية: "يجب علينا التركيز على لقاء الذهاب وألا نفكر في الإياب".

أخبار متعلقة:
مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز ضد الأهلي.. أمطار غزيرة تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو

وأكمل "علينا التركيز في الذهاب في هذه اللحظة ويجب علينا أن نستغل اللعب على ملعبنا هنا".

وشدد "أعتقد أن هذه المجموعة تستمتع بكرة القدم، ويجب علينا الاستمتاع وأن نُظهر لهم من هو صنداونز خاصة مع تواجد الجماهير الغفيرة داخل وخارج الملعب".

من جانبه قال مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي: "نحن سعداء بالتواجد هنا ونعلم أن مواجهة الأهلي وصنداونز دوما ما تكون قوية ونتمنى أن تساعدنا الأجواء في ظل الأمطار الموجودة حاليا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

وتغادر بعثة الأهلي في تمام التاسعة مساء، جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام الثامنة من مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

الأهلي صنداونز رولاني موكوينا مارسيل كولر الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز ضد الأهلي.. أمطار غزيرة تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) كاراجومرك.. تريزيجيه أساسي 5 دقيقة | المحترفون
كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز ضد الأهلي.. أمطار غزيرة 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكشف عن أسباب زيارة الظاهرة رونالدو لنادي النصر ساعة | السعودية
تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
تامر مصطفى: تحية لجماهير الزمالك على رسائل دعم فلسطين.. وحقيقة مفاوضات البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
الشباب يطالب بحكام أجانب في كل مبارياته بالدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا