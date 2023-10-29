كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز

يسعى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي الاستمتاع مباراة فريقه ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستعد الفريقان لمواجهة قوية في ملعب لوفتس فيرسفيلد في الثالثة عصر اليوم الأحد.

وقال موكوينا عبر أبو ظبي الرياضية: "يجب علينا التركيز على لقاء الذهاب وألا نفكر في الإياب".

وأكمل "علينا التركيز في الذهاب في هذه اللحظة ويجب علينا أن نستغل اللعب على ملعبنا هنا".

وشدد "أعتقد أن هذه المجموعة تستمتع بكرة القدم، ويجب علينا الاستمتاع وأن نُظهر لهم من هو صنداونز خاصة مع تواجد الجماهير الغفيرة داخل وخارج الملعب".

من جانبه قال مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي: "نحن سعداء بالتواجد هنا ونعلم أن مواجهة الأهلي وصنداونز دوما ما تكون قوية ونتمنى أن تساعدنا الأجواء في ظل الأمطار الموجودة حاليا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

وتغادر بعثة الأهلي في تمام التاسعة مساء، جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام الثامنة من مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي.