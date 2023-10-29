تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

صنداونز

أجرى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه خلال مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز على ملعب لوفتس فيلد في الثالثة عصرا.

ويبدأ جرانت كيكانا في الدفاع بدلا موثوبي مفالا الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية بإياب ربع النهائي ضد بترو أتليتكو الأنجولي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز

وجاء تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – وشين دي رويك – موسى ليبوسا – براين أونيانجو - ليسيبا نكو – بونجاني زونجو – تيرينيس ماشيجو – جونيور مينديتا – سافيليلي موخيليسي – سيابونجا مابينا – نيو مايما – ليبوهانج مابوي.

وكان صنداونز تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على بترو أتليتكو بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

صنداونز الدوري الإفريقي تشكيل صنداونز
نرشح لكم
كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز ضد الأهلي.. أمطار غزيرة تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) كاراجومرك.. تريزيجيه أساسي 4 دقيقة | المحترفون
كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز ضد الأهلي.. أمطار غزيرة 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكشف عن أسباب زيارة الظاهرة رونالدو لنادي النصر ساعة | السعودية
تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
تامر مصطفى: تحية لجماهير الزمالك على رسائل دعم فلسطين.. وحقيقة مفاوضات البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
الشباب يطالب بحكام أجانب في كل مبارياته بالدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا