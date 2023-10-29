تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم

أجرى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه خلال مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز على ملعب لوفتس فيلد في الثالثة عصرا.

ويبدأ جرانت كيكانا في الدفاع بدلا موثوبي مفالا الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية بإياب ربع النهائي ضد بترو أتليتكو الأنجولي.

وجاء تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – وشين دي رويك – موسى ليبوسا – براين أونيانجو - ليسيبا نكو – بونجاني زونجو – تيرينيس ماشيجو – جونيور مينديتا – سافيليلي موخيليسي – سيابونجا مابينا – نيو مايما – ليبوهانج مابوي.

وكان صنداونز تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على بترو أتليتكو بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.