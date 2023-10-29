تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء

يقود صلاح محسن هجوم الأهلي أمام صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب البطولة، على أن يقام لقاء العودة مساء الأربعاء في مصر.

ويجلس حسين الشحات على مقاعد البدلاء، بينما الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو أساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد أفشة

الهجوم: رضا سليم - صلاح محسن - بيرسي تاو

وجاءت دكة البدلاء كالآتي:

مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - أكرم توفيق - حسين الشحات - كريم نيدفيد - أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

وتغادر بعثة الأهلي في تمام التاسعة مساء، جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام الثامنة من مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي.