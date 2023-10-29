تشكيل الأهلي - صلاح محسن أساسي أمام صنداونز.. والشحات على مقاعد البدلاء

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

يقود صلاح محسن هجوم الأهلي أمام صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب البطولة، على أن يقام لقاء العودة مساء الأربعاء في مصر.

ويجلس حسين الشحات على مقاعد البدلاء، بينما الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو أساسي.

أخبار متعلقة:
تامر مصطفى: تحية لجماهير الزمالك على رسائل دعم فلسطين.. وحقيقة مفاوضات البنك الأهلي بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد أفشة

الهجوم: رضا سليم - صلاح محسن - بيرسي تاو

وجاءت دكة البدلاء كالآتي:

مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - أكرم توفيق - حسين الشحات - كريم نيدفيد - أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

وتغادر بعثة الأهلي في تمام التاسعة مساء، جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام الثامنة من مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز (1)-(0) الأهلي.. هدف أول تشكيل صنداونز - تغيير وحيد أمام الأهلي في الدوري الإفريقي.. وثيمبا زواني يقود الهجوم بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد
أخر الأخبار
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف تريزيجيه بعد إصابته قبل مباراة طرابزون 5 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نوتينجهام فوريست.. محاولات مبكرة من أصحاب الأرض 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام دورتموند 39 دقيقة | المحترفون
قائمة المحترفين لـ منتخب مصر - فيتوريا يضم 9 لاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون 40 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. ودياز خارج القائمة أمام نوتينجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) كاراجومرك.. أهداف بيضاء ساعة | المحترفون
كولر: نتمنى أن تساعدنا الأجواء.. وموكوينا: يجب أن نُظهر لهم من هو صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي - صنداونز (1)-(0) الأهلي.. هدف أول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا