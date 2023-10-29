رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام نوتنجهام

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نوتنجهام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نوتنجهام فورست يوم الأحد

ويحل نوتنجهام ضيفا على ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

لو سجل صلاح في مرمى نوتنجهام فورست، فسيصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي يسجل في أول 5 مباريات لليفربول على ملعبه في الدوري.

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فقد سجل في كل مباريات الفريق على ملعبه بالدوري هذا الموسم، ضد بورنموث وأستون فيلا ووست هام يونايتد وإيفرتون.

كان هاري تشامبرز أول من فعل ذلك في عام 1922، ثم جون ألدريدج عام 1987.

كما يسعى الدولي المصري لهز شباك نوتنجهام مرتين ليصل إلى رقم لم يحققه من قبل، وهو تسجيل هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

فقد سجل ثنائية في شباك برايتون ثم ثنائية أخرى في مرمى إيفرتون.

وسجل صلاح 9 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 317 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 195 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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