بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 11:09

كتب : حسام نور الدين

مغادرة بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض المعسكر الإعدادي

تقرر مغادرة بعثة الأهلي، جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد عقب مواجهة صنداونز مباشرة.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي، إلى مطار جوهانسبرج عقبل المباراة مباشرة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز

وتغادر بعثة الأهلي في تمام التاسعة مساء، جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام الثامنة من مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

وكان الأهلي قد أعلن غياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق بسبب آشعة الرنين المغناطيسي والتي أثبتت وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل.

الأهلي بعثة الأهلي جنوب إفريقيا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا
أخر الأخبار
ضربة قوية لريال مدريد.. إصابة تشواميني وغيابه لنهاية العام 3 دقيقة | الدوري الإسباني
رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام نوتنجهام 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
نبيل فقير: 20 يوما من القصف في إبادة جماعية.. دعواتنا لأهل غزة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير كولومبي: اختطاف والدي لويس دياز.. والإفراج عن والدته ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كوبا سود أمريكانا - تلمس اللقب تخسر.. ليجا دي كيتو يحقق لقبه الثاني على حساب فورتاليزا 10 ساعة | أمريكا
القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا