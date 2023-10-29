بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة

تقرر مغادرة بعثة الأهلي، جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد عقب مواجهة صنداونز مباشرة.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي، إلى مطار جوهانسبرج عقبل المباراة مباشرة.

وتغادر بعثة الأهلي في تمام التاسعة مساء، جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام الثامنة من مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

وكان الأهلي قد أعلن غياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق بسبب آشعة الرنين المغناطيسي والتي أثبتت وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل.