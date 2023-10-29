نبيل فقير: 20 يوما من القصف في إبادة جماعية.. دعواتنا لأهل غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

نبيل فقير

وجه نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني رسالة تضامن لأهل غزة بعد القصف المتتالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نبيل فقير

النادي : ريال بيتيس

ريال بيتيس

ويتعرض سكان غزة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بداية من يوم 7 أكتوبر الماضي والتي راح ضحيتها ما يقارب من 8 آلاف شهيدا فلسطينيا بينهم أكثر من 3 آلاف طفل.

وكتب فقير لاعب منتخب فرنسا عبر حسابه على موقع X: "أكثر من 20 يوما من القصف، مذبحة أمام الجميع".

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وتابع "النساء والأطفال والرجال الأبرياء قُتلوا لأنهم فلسطينيون، إنها إبادة جماعية".

واختتم فقير تغريدته "كان الله في عونهم، كل صلواتنا ودعائنا لأهل غزة".

وكان نبيل فقير قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فبراير الماضي.

ومن المتوقع عودة اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية إلى الملاعب خلال وقت قريب.

وانتقل فقير من ليوم إلى ريال بيتيس في صيف 2019.

وساهم اللاعب في 44 هدفا في الدوري الإسباني خلال مسيرته مع النادي.

وخاض نبيل فقير 25 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا ونجح في تسجيل هدفين.

ريال بيتيس نبيل فقير فلسطين غزة
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