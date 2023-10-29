المصري: مروان حمدي تقبل القرارات.. ولا نسمح بالتجاوز في حق جمهورنا العظيم

شدد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري على رفضه ما فعله مروان حمدي أثناء خروجه كبديل في مباراة بيراميدز والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وعوقب مروان حمدي مهاجم الفريق بغرامة قدرها مليون جنيه وإيقافه لحين انتهاء التحقيقات. (طالع التفاصيل)

وقال أبو قمر عبر صدى البلد: "ما حدث مرفوض جملة وتفصيلا من لاعب مهم في الفريق، هذا الجمهور العظيم يخلق الدوافع للاعبين، وهذا الجمهور يتحمل المشقة في السفر يجب أن يتم التعامل معه بمسؤولية".

وأكمل "على قدر قيمة اللاعب تكون العقوبة، على الفور اتخذنا قرارا بإيقاف اللاعب والتحقيق معه وتغريمه بعد نهاية مباراة بيراميدز مباشرة".

وأوضح "هذه رسالة للاعب وغيره بأن النادي لا يمكن أن يقبل أي تجاوز، خاصة أن المتعة للاعب أن يلعب لنادي جماهيري".

وواصل "مروان تقبل القرار وهذه مسؤولية الإدارة ولا نسمح بالتجاوز في حق جمهورنا العظيم، وما يفعله رئيس النادي هو أن يكوّن فريقا بقيمة جمهور الفريق".

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وأردف "تواجدت في المدرجات خلال المباراة وفوجئت بتصرف اللاعب ولم نسمع شيئا من الجمهور، ربما واللاعب خلال استبداله سمع شيئا، لكن تحت أي ظرف لابد أن يكون لديه ثبات انفعالي".

وأتم "الإدارة أصدرت قرارا وطبيعي أن يكون مروان موقوفا المباراة المقبلة لحين انتهاء التحقيق، وفي النهاية لابد أن يعرف الناس أننا لن نعاقب فريقنا فنيا، وكل واحد سيحصل على ما يستحقه من جزاء، وفي النهاية يهمنا النادي والجمهور الداعم لنا".

وسيلتقي المصري مع البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل.

وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا.

وتوقف رصيد المصري عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثالث بشكل مؤقت.