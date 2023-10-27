المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"

أعلن نادي المصري تغريم مروان حمدي لاعب الفريق وإيقافه بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز.

وخسر المصري مواجهته ضد بيراميدز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا.

وجاء بيان المصري:

"قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز".

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.#AlMasrySC pic.twitter.com/MNgbhZeSzW — Al-Masry SC (@AlMasrySC) October 27, 2023

وسبق أن صرّح مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "سنصدر عقوبات مالية على مروان حمدي لاعب الفريق بسبب ما بدر منه نحو الجماهير خلال مباراة بيراميدز".

وأوضح "مجلس الإدارة سيتخذ قرارات أخرى ضد اللاعب".

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (2) ومصطفى فتحي، فيما سجل غيلاس قناوي ومحمد الشامي هدفي المصري.

وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.

ولا يزال علي ماهر يبحث عن الفوز ضد بيراميدز منذ موسم 2021-22 حيث تعادل في 2 وخسر 3 منذ الفوز الأخير الذي تحقق مع فيوتشر.

ولم يخسر باتشيكو أمام المصري من قبل حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة بدون أهداف.

وابتعد بيراميدز في الصدارة برصيد 13 نقطة، وسيواجه الجولة المقبلة سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد المصري عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثالث بشكل مؤقت.

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