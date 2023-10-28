استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

استقبلت مجموعة من لاعبي فريق الناشئين في صنداونز الجنوب إفريقي، بيرسي تاو لاعب الأهلي وذلك قبل مواجهة الفريقين.

وعقب نهاية مران الأهلي الرئيسي في جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز، استقبلت مجموعة اللاعبين بيرسي تاو وحرصت على التقاط الصور التذكارية معه.

بيرسي تاو بدأ مسيرته الكروية في فرق الناشئين والشباب مع صنداونز قبل أن يتألق في الفريق الأول وينتقل منه إلى برايتون الإنجليزي ثم الأهلي.

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ويلعب الأهلي ضد صنداونز غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني، ووصل صنداونز إلى الدور ذاته بالتغلب على بترو أتلتيكو الأنجولي.

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