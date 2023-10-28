الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز

أنهى الأهلي مرانه الرئيسي قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الدوري الإفريقي.

وبدأ مران الأهلي في جنوب إفريقيا بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ثم أدى الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ بعض الفقرات الخططية وتدريبات الكرة.

كما أدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباته تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني، ووصل صنداونز إلى الدور ذاته بالتغلب على بترو أتلتيكو الأنجولي.