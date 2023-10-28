لا يعرف الرحمة أمام الصاعدين.. هاتريك نيكيتاه يقود أرسنال لسحق شيفيلد بخماسية

قاد هاتريك إيدي نيكيتاه فريقه أرسنال للفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف الجنرز: إيدي نيكيتاه (3) وفابيو فييرا وتاكيهيرو تومياسو.

ولم يخسر أرسنال خلال آخر 13 عاما على أرضه أمام فريق صاعد حديثا للدوري الإنجليزي حيث فاز في 32 وتعادل في 5.

وارتفع رصيد أرسنال لـ 24 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن توتنام المتصدر.

فيما واصل شيفيلد تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة والأضعف دفاعيا وهجوميا في المسابقة حتى الآن.

التشكيل

بدأ إيدي نيكيتاه أساسيا في الهجوم لتعويض غياب جابريل جيسوس بسبب الإصابة.

وتواجد ياكوب كيفور في الدفاع بدلا من جابريل ماجاليس بجوار ويليام صاليبا.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء الجنرز.

وصف المباراة

مرت أول 20 دقيقة من عمر اللقاء بضغط من لاعبي أرسنال لكن دون خطورة محققة.

وسقط مارتينيلي أرضا في الدقيقة 25 وتوقف اللقاء لكن سرعان ما عاد اللعب.

وبعد دقيقتين فقط أرسل ديكلان رايس عرضية لنيكيتاه في عمق منطقة الجزاء الذي تسلم الكرة وسدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

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استمر ضغط أرسنال بحثا عن الهدف الثاني وكاد مارتينيلي أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أرضية من ساكا لكن الحارس تألق وأبعدها ببراعة.

الشوط الأول انتهى بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني بدأ أرسنال مبكرا في تحويل ضغطه لأهداف إضافية.

فسجل نيكيتاه الهدف الثاني مستغلا خطأ الحارس بعدما سقطت الكرة من يده في الدقيقة 51.

وبعد 6 دقائق أطلق الإنجليزي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أعلنت ثلاثيته الخاصة ورفع رصيد أرسنال التهديفي في الللقاء.

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نكيتياه يبصم على ثالث أهدافه في شباك شيفيلد يونايتد #الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/Oj0ylInEVF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023

تواصل ضغط أرسنال لمزيد من الأهداف وأجرى ميكيل أرتيتا عدة تغييرات بحثا عن زيادة الغلة التهديفية وإراحة لاعبيه خاصة ساكا ومارتينيلي وبن وايت وشارك بدلا منهم ريس نيلسون ولياندرو تروسارد وتاكيهيرو تومياسو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد مطالعة تقنية الفيديو انبرى لها فابيو فييرا وسددها في الشباك معززا التقدم بهدف رابع.

وأجرى أرتيتا تغييرا أخيرا بمشاركة محمد النني في الدقيقة 90 بدلا من ديكلان رايس.

ولأول مرة يشارك النني في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعدما اكتفى بخوض 9 دقائق من قبل ضد برنتفورد في كأس الرابطة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل تاكيهيرو تومياسو الهدف الخامس بعد ركلة ركنية نفذت صوب منطقة الجزاء وفشل الدفاع في تشتيتها.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي بفوز أرسنال بخماسية.