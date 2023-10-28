مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 17:28

كتب : FilGoal

طارق ثابت - الترجي

يسعى طارق ثابت المدير الفني للترجي ومحمد أمين بن حميدة قائد الفريق التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية ذهابا أمام الوداد المغربي في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الترجي مع الوداد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال طارق ثابت المدير الفني للترجي في المؤتمر الصحفي: "المباراة تنقسم على شوطين الأول في المغرب والثاني في تونس، ولذلك علينا التحضير لكل مباراة بشكل منفصل".

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وتابع "معتادون على الضغط الجماهيري للوداد، ونحن لا نهاب أحد ونحترم الجميع ونركز على تأمين اللقب".

وأردف "نأمل أن يقدم الفريق أداءً قويا لنحقق نتيجة جيدة، كلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض، والأمر لها أهمية كونها بين دولتين متجاورتين هما المغرب وتونس".

وأتم "نعرف أن هذه البطولة قوية، لكن الفريق جاهز ويتطور، ويمكن قول الأمر ذاته عن الوداد".

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وفي نفس السياق قال محمد بن حميدة قائد الترجي: "أولا أريد شكر جميع اللاعبين على أداءهم في المباريتين السابقتين".

وواصل "علينا أن نهتم بأصغر التفاصيل في المباراة بشكل لا متناهي، وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ونتأهل في تونس ونواصل نفس الأداء في البطولة".

وتفوق الوداد على إنيمبا النيجيري برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

في المقابل تأهل الترجي بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

وعلى الجهة الأخرى سيلتقي الأهلي مع صنداونز الجنوب إفريقي.

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