مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي ضد إنيمبا

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إنه لم يكن أمامه مستع من الوقت لعلاج أزمة إهدار الفرص التي يعاني منها فريقه بعد لقاء سيمبا وقبل مواجهة ماميلودي صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت: "أنا سعيد للغاية للتواجد في تلك البطولة هذه ثاني مرة لي هنا في جنوب إفريقيا وتعلمت كثيرا مما حدث من مباراتي الأولى هنا وغدا مباراة أخرى".

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وأدف "أعرف أن صنداونز يمتلك فريقا جيدا لكننا نأتي إلى هنا ونحن أبطال إفريقيا ونخوض بطولة مع أفضل فرق في إفريقيا وسنبذل ما لدينا لتحقيق نتيجة جيدة غدا".

وتابع المدرب السويسري حديثه "إن أردت التأهل للنهائي علينا الفوز بالمباراتين ولكن هدفنا هو التأهل والفوز وتقديم أفضل ما لدينا".

وعن الهزيمة بخمسة أهداف لهدفين من صنداونز الموسم الماضي قال: "لا أفكر كثيرا في التاريخ وما حدث من قبل بل أفكر دائما في المستقبل لذا لا أفكر كثيرا في المباراة السابقة ضد صنداونز والتي خسرناها، أتطلع لمباراة الغد وأثق في تقديمنا مباراة جيدة".

وعما تغير في الفريق الجنوب إفريقي كشف "صنداونز غير طريقة لعبه لكنه مازال يمتلك نفس اللاعبين الجيدين لكنني لا أفكر كثيرا في المنافس بل أفكر في نقاط قوتنا وكيف سنخوض المباراة وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

وعن إهدار الفرص هل استطاع علاج تلك الأزمة قال: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت لتصحيح الأخطاء بشأن إهدار الفرص وهي مشكلة مستمرة معنا منذ الموسم الماضي وهذا يحدث في كرة القدم ألا تستغل كل الفرص".

واستدرك "ولكن لدينا لاعبين يستطيعون تسجيل الأهداف وهذا بدليل الفوز بمختلف البطولات الموسم الماضي ومتأكد من تركيز الفريق غدا".

واختتم كولر حديثه "نريد تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة".

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