بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات

شدد بيرسي تاو لاعب الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه أمام صنداونز ضمن نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال تاو في تصريحات للصحفين: "سعيد بالعودة إلى هنا من جديد ولكن كامل تركيزي على الخروج مع فريقي بنتيجة جيدة".

"سبق لي العمل مع مدرب صنداونز وأشاهد وجوه مألوفة بالنسبة لي، لكن كما ذكرت هدفنا واضح وهو العودة بنتيجة إيجابية".

"المواجهة والظروف مختلفة عن آخر مباراة خضناها هنا. في السابق لعبنا في دور المجموعات ولكننا الآن سنلعب في نصف النهائي وهناك فرق كبير بين الدورين".

تاو الذي يلعب في صفوف الأهلي منذ صيف 2021 سبق له حمل قميص صنداونز بين عامي 2016 و2018 وحصل معه على لقب دوير أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي عقب تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.

أما صنداونز فتغلب على بترو أتليتكو الأنجولي (2-0) في مجموع المباراتين.

ويلعب الترجي التونسي أمام الوداد المغربي في نصف النهائي الآخر.