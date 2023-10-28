تشيلسي يعود للخسارة ويسقط على ملعبه ضد برينتفورد
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:35
كتب : FilGoal
بعد 4 مباريات بدون هزيمة، خسر تشيلسي من برينتفورد بهدفين دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدفي برينتفورد في المباراة كل من إيثان بينوك وبريان مبويمو.
الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة الـ 13 في المركز العاشر بفارق نقطة عن تشيلسي الذي توقف في المركز الـ 11.
التشكيل
بدأ تشيلسي المباراة بثلاثي هجومي مكون من مادويكي ونيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلنج.
🔵 تشكيل تشيلسي – سترلينج وجاكسون وبالمر أساسيون ضد برينتفورد pic.twitter.com/r8EEyNfEgf— FilGoal (@FilGoal) October 28, 2023
أحداث المباراة
حاول تشيلسي تسجيل الهدف الأول وسيطر على الاستحواذ وسدد مادويكي كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة العاشرة.
المحاولة الثانية كانت عن طريق مارك كوكوريا في الدقيقة الـ 18 بعد عرضية من بالمر نحوه ولكنه سدد الكرة سهلة في يد حارس المرمى.
وتقدم برينتفورد بالهدف الأول عكس سير المباراة في الدقيقة الـ 58 عن طريق إيثان بينوك برأسية بعد عرضية من بريان مبويمو.
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⚽️ برينتفورد يفتتح التسجيل برأسية إيثان بينوك#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي_برينتفورد #PremierLeague pic.twitter.com/XgwK1rAVX1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
وفي الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الـ 95 وأثناء تقدم الحارس روبيرتو سانشيز في ركلة ركنية سجل برينتفورد الهدف الثاني من هجمة مرتدة عن طريق مبويمو الذي سدد في الخالي من الحارس.
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⚽️😲 اندفاع الحارس روبرت سانشيز نحو الهجوم يُكلف تشيلسي الهدف الثاني#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي_برينتفورد#PremierLeague pic.twitter.com/45sacsPiS6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام يوم 6 نوفمبر، بينما سيلعب برينتفورد ضد وست هام.