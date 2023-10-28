تشيلسي يعود للخسارة ويسقط على ملعبه ضد برينتفورد

بعد 4 مباريات بدون هزيمة، خسر تشيلسي من برينتفورد بهدفين دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي برينتفورد في المباراة كل من إيثان بينوك وبريان مبويمو.

الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة الـ 13 في المركز العاشر بفارق نقطة عن تشيلسي الذي توقف في المركز الـ 11.

التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة بثلاثي هجومي مكون من مادويكي ونيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلنج.

🔵 تشكيل تشيلسي – سترلينج وجاكسون وبالمر أساسيون ضد برينتفورد pic.twitter.com/r8EEyNfEgf — FilGoal (@FilGoal) October 28, 2023

أحداث المباراة

حاول تشيلسي تسجيل الهدف الأول وسيطر على الاستحواذ وسدد مادويكي كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة العاشرة.

المحاولة الثانية كانت عن طريق مارك كوكوريا في الدقيقة الـ 18 بعد عرضية من بالمر نحوه ولكنه سدد الكرة سهلة في يد حارس المرمى.

وتقدم برينتفورد بالهدف الأول عكس سير المباراة في الدقيقة الـ 58 عن طريق إيثان بينوك برأسية بعد عرضية من بريان مبويمو.

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وفي الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الـ 95 وأثناء تقدم الحارس روبيرتو سانشيز في ركلة ركنية سجل برينتفورد الهدف الثاني من هجمة مرتدة عن طريق مبويمو الذي سدد في الخالي من الحارس.

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وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة في الدوري ضد توتنام يوم 6 نوفمبر، بينما سيلعب برينتفورد ضد وست هام.