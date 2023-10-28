تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي يقودان الهجوم ضد شيفيلد

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد في الجولة العاشرة في ملعب الإمارات.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

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في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جاكوب كيوير- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- إيميلي سميث رو

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الترتيب بـ21 نقطة.

أما شيفيلد فيحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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