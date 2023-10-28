سؤال من عمر كانوتيه إلى الدوري الإنجليزي والإسباني بسبب فلسطين

وجه فريدريك عمر كانوتيه مهاجم إشبيلية ومنتخب مالي السابق رسالة إلى الدوري الإنجليزي والإسباني بسبب عدم دعمهما لفلسطين حتى الآن.

وكتب كانوتيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "متى سيعتقد الدوري الإنجليزي والإسباني اللذين أمثلهما كسفير أنه من المناسب إظهار دعمهما لفلسطين وغزة مثلما حدث مع أوكرانيا؟".

جاء ذلك بعد عدة أيام أعلن فيها كانوتيه دعمه كذلك للفلسطين ضد ما تتعرض له من قبل قوات الاحتلال.

وقال آنذاك:"الأجيال القادم سوف تتعلم عن الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وحلفاؤها ضد الفلسطينيين".

وأتم "أكاذيب وتستر من وسائل الإعلام الكبرى والسياسيين الفاسدين وغيرهم من الدعاة، الخزي والعار عليهم، فلسطين حرة".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها كانوتيه فلسطين إذ أنه وقت لعبه في صفوف إشبيلية احتفل بأحد أهدافه بالكشف عن قميص كُتب عليه فلسطين.

ولعب كانوتيه في الدوري الإنجليزي من سنة 2000 حتى 2005 رفقة وست هام وتوتنام.

وانتقل بعد ذلك إلى إشبيلية حيث ظل مع الفريق الأندلسي حتى 2012.