انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(2) برينتفورد
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 13:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد برينتفورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق95. جوووووول الثاني يثتل المباراة لبرينتفورد.
ق89. الثاني يضع من برينتفورد بعد هجمة مرتدة انتهت بانفراد ولكن روبيرتو سانشيز تصدى.
ق58. جووووول أول لبرينتفورد عن طريق إيقان بينوك برأسية بعد عرضية من مبويمو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق18. عرضية من بالمر داخل منطقة الجزاء لكوكوريا الذي سدد بسهولة في يد حارس المرمى.
ق10. تسديدة من مادويكي ترتد من العارضة.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1) - (0) شيفيلد.. جووول أوووول تشيلسي يعود للخسارة ويسقط على ملعبه ضد برينتفورد تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي يقودان الهجوم ضد شيفيلد سؤال من عمر كانوتيه إلى الدوري الإنجليزي والإسباني بسبب فلسطين نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر.. و8 للعلاج من المراهنات تشكيل تشيلسي – سترلينج وجاكسون وبالمر أساسيون ضد برينتفورد مواعيد مباريات اليوم 28-10-2023 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو والدوري المصري والنصر بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما