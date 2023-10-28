مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا مدرب صنداونز

قال رولاني موكوينا المدير الفني لماميلودي صنداونز إن مواجهة فريقه والأهلي دائما ما تكون مثيرة للاهتمام وممتعة مشيدا بمنافسه المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال موكوينا في مؤتمر صحفي: "مباراة الأهلي دائما ما تكون مثيرة للاهتمام وممتعة فهي تضم فريقين جيدين".

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وواصل "الأهلي لديه العديد من اللاعبين الجيدين ولقد شاهدت مباراتهم في ذهاب ربع النهائي ضد سيمبا والتي انتهت بالتعادل 2-2".

وأكمل موكوينا "بالطبع لديهم فتى مميز أحبه كثيرا وهو بيرسي تاو، أنا متحمس لرؤيته".

وأردف "ستكون مباراة مثيرة للغاية وسنبذل أقصى جهدنا لمحاولة الفوز".

وعن المصابين بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا قال: "آمل أن يعودا قريبا وأصلي يوميا كي أستعيدهما في المباراة".

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