تشكيل تشيلسي – سترلينج وجاكسون وبالمر أساسيون ضد برينتفورد

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة برينتفورد مساء اليوم السبت.

ويستضيف تشيلسي منافسه برينتفورد في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في الدفاع: مارك كوكوريا- تياجو سيلفا- ليفي كولويل- أكسيل ديساسي

في الوسط الدفاعي: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير

في الوسط الهجومي: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم سترلينج

في الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي برينتفورد خلفه بمركزين وفي جعبته 10 نقاط.

تشيلسي برينتفورد الدوري الإنجليزي
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