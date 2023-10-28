الأهلي بقميصه التقليدي ضد صنداونز
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 11:30
كتب : حسام نور الدين
أسفر الاجتماع الفني لمباراة ماميلودي صنداونز والأهلي عن ارتداء المارد الأحمر لقميصه التقليدي.
ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وسيرتدي الأهلي قميصه الأهلي والسروال الأبيض والجورب الأحمر.
فيما يرتدي حارس مرمى الأهلي القميص الأخضر.
وسيرتدي صنداونز قميصه التقليدي الأصفر والسروال الأزرق وجورب أبيض.
فيما يرتدي حارسه قميص باللون البرتقالي.
وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي عقب تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.
أما صنداونز فتغلب على بترو أتليتكو.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة لوفتوس فيرسفيلد في الثالثة عصرا ولمدة ساعة.
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الأهلي بقميصه التقليدي ضد صنداونز 31 دقيقة | الكرة الإفريقية