مران مفتوح للأهلي قبل لقاء صنداونز

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 10:53

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في بريتوريا

يخوض الأهلي مرانا مفتوحا لربع ساعة أمام وسائل الإعلام اليوم السبت في جنوب إفريقيا قبل لقاء ماميلودي صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسيخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب المباراة ولمدة ساعة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.

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ووفقا للوائح ستكون أول ربع ساعة من المران مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس الجمعة في جنوب إفريقيا، على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقام الجهاز الفني بتطبيق الجزء الخططي خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة.

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

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