بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما

تحدث أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام عن صدارة فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسر جعل جميع لاعبيه في أفضل حال دائما.

وفاز توتنام على نظيره كريستال بالاس أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل).

ويبتعد فريق لندن عن مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط بشكل مؤقت حتى يلتقي ضد جاره مانشستر يونايتد اليوم السبت.

وقال المدرب الاسترالي للصحفيين عقب المباراة: "لن تراني مختلفا ونحن متصدرون، أستمتع بكل يوم وكذلك اللاعبين، ليس فقط لأننا نتصدر، لكن لأننا نعيش الحلم".

وأضاف "نلعب لنادي عظيم وعلينا أن نحترم تلك المسؤولية، بالنسبة لي من المهم أن نمنح السعادة والأمل والإيمان للمشجعين ولهذا وُجدت أندية كرة القدم في الأصل".

وعلق على سر جعل لاعبيه في أفضل حالة قائلا: "لا أشعر أن يوجد أي لاعب يخرج عن المجموعة، عندما يأتون كل يوم يرون نفس الشيء في التدريبات، فهم يعلمون أن التدريبات ستكون قوية وتنافسية، ولن يكون مسموحا لك بالتفكير في أي شيء إلا أن تكون في أفضل حال".

وأنهى حديثه قائلا: "بذلك هم يدفعون أنفسهم وبعضهم البعض للوصول إلى حيث نريد".

وابتعد توتنام في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، وهو أكبر فارق بينه وبين الوصيف منذ موسم 1960-61 وحينها حققوا اللقب.

بهذا الفوز وصل توتنام للنقطة الـ26 متمسكا بصدارة الدوري، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ12 في المركز الـ11.

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