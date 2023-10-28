بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

تحدث أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام عن صدارة فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسر جعل جميع لاعبيه في أفضل حال دائما.

وفاز توتنام على نظيره كريستال بالاس أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل).

ويبتعد فريق لندن عن مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط بشكل مؤقت حتى يلتقي ضد جاره مانشستر يونايتد اليوم السبت.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر مؤتمر تين هاج - عن جاهزية ريجيلون والمنتظر من هويلوند وراشفورد قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية

وقال المدرب الاسترالي للصحفيين عقب المباراة: "لن تراني مختلفا ونحن متصدرون، أستمتع بكل يوم وكذلك اللاعبين، ليس فقط لأننا نتصدر، لكن لأننا نعيش الحلم".

وأضاف "نلعب لنادي عظيم وعلينا أن نحترم تلك المسؤولية، بالنسبة لي من المهم أن نمنح السعادة والأمل والإيمان للمشجعين ولهذا وُجدت أندية كرة القدم في الأصل".

وعلق على سر جعل لاعبيه في أفضل حالة قائلا: "لا أشعر أن يوجد أي لاعب يخرج عن المجموعة، عندما يأتون كل يوم يرون نفس الشيء في التدريبات، فهم يعلمون أن التدريبات ستكون قوية وتنافسية، ولن يكون مسموحا لك بالتفكير في أي شيء إلا أن تكون في أفضل حال".

وأنهى حديثه قائلا: "بذلك هم يدفعون أنفسهم وبعضهم البعض للوصول إلى حيث نريد".

وابتعد توتنام في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، وهو أكبر فارق بينه وبين الوصيف منذ موسم 1960-61 وحينها حققوا اللقب.

بهذا الفوز وصل توتنام للنقطة الـ26 متمسكا بصدارة الدوري، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ12 في المركز الـ11.

توتنام كريستال بالاس مانشستر سيتي مانسشتر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة
أخر الأخبار
بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نأسف لما حدث".. سر اعتذار فريق عراقي بعد الفوز على منافسه 30 دقيقة | الوطن العربي
طبيب الزمالك: إصابة مصطفى شلبي ليست مقلقة.. ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة 52 دقيقة | الدوري المصري
تامر مصطفى: الفعالية أهم من الاستحواذ.. وتدربنا على هدف قفة ضد الزمالك 4 أيام ساعة | الدوري المصري
قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف ساعة | الكرة الأوروبية
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك